Emekli binbaşılar Beşiktaş'ta eylemde
Emekli Binbaşılar Platformu İstanbul Beşiktaş'ta ödenmeyen makam ve kıdem tazminatları için eylem yaptı. 'Maruz kaldığımız adaletsizliği kamuoyu ile paylaşıyoruz' sloganı ile yola çıkan topluluk, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hudut karakolunda bir gece geçirmeye davet etti.
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