Emekli olunca kendisini sokak köpeklerine adadı

11 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

Beyşehir’de yaşayan emekli hayvansever Mehmet Ali Karaca, 4-5 yıldır gerek mahalle aralarında gerekse bazı mahalle yollarında yaşam süren sokak köpeklerini maaşından artırdığı paralarla besliyor. Karaca’ya ilçede yaşayan bazı lokanta ve restoran sahipleri ile esnaflar da besin ihtiyacı için yardım ediyor.

Bazen satın aldığı ya da bazı hayvan severlerin desteğiyle aldığı mamalarla da sokak hayvanlarını beslemeye çalışan Mehmet Ali Karaca’yı artık dostu olan köpekler, bulundukları yerde aracının motor ya da korna sesinden tanıyor.

Sokak köpekleri korna çalarak yanına gelen Mehmet Ali Karaca’nın peşinden koşuyor, aracından indiğinde yanından bir an olsun ayrılmıyor, aralarında kurdukları sevgi ve iletişim, dostluk ve diyalog görenleri de mutlu ediyor.

Mehmet Ali Karaca, Beyşehir’de yaşayan sokak köpeklerine 4-5 yıldır elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Emekli maaşının yarısını sokak hayvanları için harcadığını dile getiren Karaca, “Beyşehir çevresindeki tüm hayvanlara yani bir Şamlar yolu üzerindeki barınak çevresindekilere değil. İzmir yolundaki, Müftü Mahallesi ve Çeçenler’deki tüm hayvanlara elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Beni bu konuda destekleyen lokantalardan Allah razı olsun. İmkanım olursa mama da alıyorum” diye konuştu.

“Can dostlarımız” diye nitelendirdiği sokak köpeklerinin Cenab-ı Allah’ın insanoğluna bir lütfu olduğuna dikkati çeken ve onların da en az insanlar kadar dünyada hakları olduğunu vurgulayan Karaca, “Bunların ağzı var, dili yok, konuşması yok. Benim arabamı Beyşehir bölgesinin neresinde olursa olsun beslediğim köpekler hepsi biliyor. Hepsi böyle kornayı, düdüğü çaldığımda peşime düşer. Benim Beyşehir halkından isteğim; duyarlı olmaları, çöp kenarlarına, parklara, bahçelere hayvanlara bir kap su ve bir kap yemek koymalarıdır. Herkes böyle yaparsa sokak hayvanlarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayız. Beni Beyşehir halkının yarısı bilir bu hayvanlara olan yardımcı olmamı. Ben emekli olduktan sonra kendimi bunlara adadım. Beyşehirimizin bazı duyarlı insanları da onlar da yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sokaklarda yaşayan köpeklerin tok olmaları, sevgi ve şefkat gösterilmesi halinde hiç kimseye saldırmayacağını ve zarar vermeyeceğini ifade eden Karaca, “Bakın bu sevdiğim pitbull kırması. Herkes korkar ama en ufak bir şey yapmaz. Bunlar tok olduğunda hiçbir insanımıza, çocuğumuza bir şey yapmaz. İnsanlarımız evlerinde yedikleri yemeklerin artıklarını ve ekmeklerini çöpe atmayıp kenara uygun alanlara koyarsa onlar da sağlıklı yaşam sürer. Bunların hiçbirisi aç olmadığı sürece kimseyi kolay kolay ısırmaz, saldırmaz. Yaşadıkları tek sıkıntı açlık, bir de kış geldi biz insanlar gibi daire değil, soğuktan bir metrekarelik sığınacakları bir kulübedir beklentileri. Bir metrelik yuva istiyoruz bunlara. Belediyemizden de tek isteğim, bu hayvanların dişi olanlarının kısırlaştırılması. Bunu da yapıyorlar diye biliyorum. Ama bu sokak hayvanları konusunda her şeyi belediyeden, devletten beklemek, onları yılın 12 ayında da toplu olarak barınaklarda tutmak da doğru değil” ifadelerini kullandı.

