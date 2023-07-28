Emeklilerin zam tepkisi devam ediyor!
Emeklilerin zam tepkisi devam ediyor! “Gidip Meclis'te kendimi yakmayı bile düşündüm, yeter artık!"
Emekliler, yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamma tepki göstermeye devam ediyor.
Ankara Ulus Meydanı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan memur emeklisi Selahaddin Savaş tepkisini “Bu hükümet hiç düşünmüyor mu bana bunlar oy verdi, ben niye bindiğim dalı kesiyorum. Emeklileri yaşlı, cahil, bunak diye görüyorlarsa biz cahil de değiliz yaşlı da değiliz, bunak da değiliz. Her şeyi görüyoruz, biliyoruz ve farkındayız” sözleriyle dile getirdi. Emekli Turgut Abbas ise “Herkes vatanını, dinini seviyor. Kimsenin kuşkusu yok ama açım, aç. Yakayım mı kendimi? Gidip Meclis'te kendimi yakmayı düşündüm. Bu kadar mı zulüm olur? Bizi neden sevmiyorlar, biz ne yaptık” dedi.
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