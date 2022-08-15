Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını: Sokaklar akarsuyu andırdı

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Marmara bölgesinde etkili olan sağanak, İstanbul'da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafik yoğunluk oluştururken, Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda adeta su baskını yaşandı.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:43

Meteoroloji, AKOM, İBB ve AFAD'IN İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından kentte sağanak yağış etkili olmaya başladı. Anadolu ve Avrupa yakasında da etkili olan yağış sonrası yollar adeta göle döndü. 

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