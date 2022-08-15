Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını: Sokaklar akarsuyu andırdı

Marmara bölgesinde etkili olan sağanak, İstanbul'da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafik yoğunluk oluştururken, Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda adeta su baskını yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:25
Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını: Sokaklar akarsuyu andırdı
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Meteoroloji, AKOM, İBB ve AFAD'IN İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından kentte sağanak yağış etkili olmaya başladı. Anadolu ve Avrupa yakasında da etkili olan yağış sonrası yollar adeta göle döndü. 

Tarihi Eminönü semtinde, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda su baskınları yaşandı. Eminönü'nün yokuşlu yolları adeta akarsuyu andırdı.


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