Esnaf Mansur Yavaş'a böyle isyan etti: Yaptıklarınızı anlatmıyorsunuz, reklamını yapmıyorsunuz...

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Esnaf Mansur Yavaş'a böyle isyan etti: Yaptıklarınızı anlatmıyorsunuz, reklamını yapmıyorsunuz...

ANKA
30 Ocak 2024 Salı, 11:43

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Minibüsçüler Odası, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası ile Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Yavaş, “İyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum esnaftan yana. ‘Ankara’dan aldığımız parayı Ankara halkına geri vereceğiz’ dedik. 5 yıl boyunca karşılıklı dayanışma ile bugünlere geldik. Sözümüzü tuttuk” dedi.

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