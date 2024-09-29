Felçli kedisi için yürüteç yaptı...
Felçli kedisi için yürüteç yaptı...
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şahin Bozdağ (52), 1 yıl önce apartmanın 7'nci katından düşerek yaralanan ve arka ayakları felç kalan 'Efe' isimli kedisine yürüteç yaparak tekrar yürümesini sağladı.
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