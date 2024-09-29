Felçli kedisi için yürüteç yaptı...

Felçli kedisi için yürüteç yaptı...
Abone Ol google-news

Felçli kedisi için yürüteç yaptı...

DHA
29 Eylül 2024 Pazar, 10:27





Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şahin Bozdağ (52), 1 yıl önce apartmanın 7'nci katından düşerek yaralanan ve arka ayakları felç kalan 'Efe' isimli kedisine yürüteç yaparak tekrar yürümesini sağladı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler