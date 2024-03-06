Flamingolar hava sıcaklıkları nedeniyle bu sene erken geldi...

06 Mart 2024 Çarşamba, 13:01













Yozgat’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, her yıl Nisan ayında gelip, Kasım'a kadar kalan flamingolar, bu yıl yaklaşık bir ay önce geldi.

İklim değişikliği nedeniyle Yozgat Merkez Esenli Köyü yakınlarındaki Gelingüllü Barajının erken gelen flamingoların oluşturduğu görseller, fotoğraf tutkunlarını bölgeye yönlendirdi.