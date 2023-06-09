Hakkari'de, dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

09 Haziran 2023 Cuma, 13:39

Hakkari merkeze bağlı Boybeyi köyü kırsalında, küçükbaş hayvanlarını otlatmaya giden bir kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerini otlarken fark etti.

O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan kişi, dağ keçilerinin ilk kez köyün kırsal kesiminde, kalabalık gruplar halinde dolaşırken gördüğünü, sayılarının da yaklaşık 20 olduğunu söyledi.