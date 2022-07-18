Hırsızlık yaparken yakalandı, kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
Bursa'da bisiklet çalmak isteyen şüpheli şahsı fark eden site sakinleri 'hırsız var' diye bağırarak balkondan tencere fırlattı. Hırsız kendisine fırlatılan tencereyi de çalarak kayıplara karıştı.
Bursa'daki olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
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