Hırsızlık yaparken yakalandı, kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı

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Bursa'da bisiklet çalmak isteyen şüpheli şahsı fark eden site sakinleri 'hırsız var' diye bağırarak balkondan tencere fırlattı. Hırsız kendisine fırlatılan tencereyi de çalarak kayıplara karıştı.

İHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:46

Bursa'daki olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

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