HSBC, dolar/TL tahminini yükseltti: 'TL'nin daha belirgin şekilde değer kaybedeceğine inanıyoruz'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:24

HSBC, son çeyrekte turizm gelirlerinin desteğinin azalmasıyla cari açığın daha da genişleyebileceğine işaret ederek, Dolar/TL tahminini 2022 yıl sonu için 17.5’ten 19.5’e, 2023 ikinci çeyrek sonu için de 18.2’den 21’e yükseltti.

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