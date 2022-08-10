HSBC, dolar/TL tahminini yükseltti: 'TL'nin daha belirgin şekilde değer kaybedeceğine inanıyoruz'
HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 17,5’ten 19,5’e yükseltti. İngiltere merkezli bankanın notunda "Mevsimsel turizm gelirlerinin daha az destekleyici olması ve Avrupa’da resesyon baskısı ile ihracatın zayıflamaya devam etmesiyle Türk lirasının sonbaharda daha belirgin şekilde değer kaybedeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
HSBC, son çeyrekte turizm gelirlerinin desteğinin azalmasıyla cari açığın daha da genişleyebileceğine işaret ederek, Dolar/TL tahminini 2022 yıl sonu için 17.5’ten 19.5’e, 2023 ikinci çeyrek sonu için de 18.2’den 21’e yükseltti.
Video Haberler
- Kulisler hareketlendi... Erdoğan harekete geçti: İktidar
- Erdoğan talimat verdi
- Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
- Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Sarı kodla uyarılmıştı: Sokaklar göle döndü
- Hırsızdan korkup çantasına koydu, pazarda çaldırdı
- HSBC'den korkutan dolar/TL tahmini
- Motosikletle geldiler: Sokak ortasında cinayet!
- Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- '11 parti ile görüştüm...'
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti