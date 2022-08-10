HSBC, dolar/TL tahminini yükseltti: 'TL'nin daha belirgin şekilde değer kaybedeceğine inanıyoruz'

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HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 17,5’ten 19,5’e yükseltti. İngiltere merkezli bankanın notunda "Mevsimsel turizm gelirlerinin daha az destekleyici olması ve Avrupa’da resesyon baskısı ile ihracatın zayıflamaya devam etmesiyle Türk lirasının sonbaharda daha belirgin şekilde değer kaybedeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:24

HSBC, son çeyrekte turizm gelirlerinin desteğinin azalmasıyla cari açığın daha da genişleyebileceğine işaret ederek, Dolar/TL tahminini 2022 yıl sonu için 17.5’ten 19.5’e, 2023 ikinci çeyrek sonu için de 18.2’den 21’e yükseltti.

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