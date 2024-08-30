İlber Ortaylı 102. yılında Büyük Taaruz'u anlattı: Lozan'da biz her yere kendi süngülerimizle girdik

30 Ağustos 2024 Cuma, 12:21













Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'da söyleşiye katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, "Lozan'da biz her yere kendi süngülerimizle girdik. Bize hiç beleş toprak verilmedi. Tazminat da ödenmedi doğru dürüst. Biz Lozan'da kapitülasyonları çözdük. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda yenilen devletlerden, hatta yenenlerin içinde en inatçı şekilde şartlara direnen devlet Türkiye oldu ve bugünkü sınırlar çizildi" dedi.