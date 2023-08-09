İmamoğlu'na Tunceli'de yoğun ilgi! İBB, Pir Sultan Abdal'ın evini restore ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibi, Alevi inancı ve kültürünün en önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli'nin Pülümür ilçesi Hacılı Köyü’ndeki cemevini aslına uygun olarak restore etmek için çalışmalara başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibi, Alevi inancı ve kültürünün en önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli'nin Pülümür ilçesi Hacılı Köyü’ndeki cemevini aslına uygun olarak restore etmek için çalışmalara başladı.
Hacılar Köyü’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tarih olarak unutulmuş, belki üstü örtülmüş bir hazineyi tekrar ülkemize kazandıracağız. Sadece bu köyün bir değeri değil, bu ülkenin bir değeri olacak” dedi.
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