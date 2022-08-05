İstanbul Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü

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İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu B Blok 1. kattaki asma tavan çöktü. Olayın dün gece, mesai saati dışında meydana gelmesi nedeniyle yaralanan olmadı.

ANKA
05 Ağustos 2022 Cuma, 15:06

İstanbul Kartal’da bulunan ve yüzölçümü olarak dünyanın en büyük adliyesi unvanını taşıyan Anadolu Adliyesi’nde, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu B Blok 1. kattaki asma tavan dün gece çöktü. Avukatlar tarafından daha önceden su sızdırdığı belirtilen tavanın çökmesi sırasında, olay yerinde kimsenin bulunmaması, daha kötü sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçti.

Anadolu Adliyesi tavan kartal

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