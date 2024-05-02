İstenilen gramda yapılıyor, gün geçtikçe rağbet artıyor

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İstenilen gramda yapılıyor, gün geçtikçe rağbet artıyor

IHA
02 Mayıs 2024 Perşembe, 16:49





Sivas'ta son zamanlarda geniş ve gösterişli bileziklerin yerini, inceliği ve zarafetiyle ön plana çıkan ajda model bilezikler aldı.

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