Kadıköy'deki evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
Kadıköy'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin liralık ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı. Apartmana giriş çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Feneryolu Mahallesi Kızıl Toprak İstasyon Caddesi'nde 20 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında iki şüpheli kadın bir apartmana girdi. Apartmandaki dairelerden birinde yaşayan emekli S.A.C.'nin olmadığı sırada evine giren şüpheliler, 60 bin dolar değerinde iki saat, 16 bin dolar değerinde çeşitli ziynet eşyası ve bir küçük kasayı evdeki bavula koyarak çaldı. Evine geldiğinde hırsız girdiğini anlayan S.A.C., polise ihbarda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin Ceylan Ç.(33) Ve Esra U.(22) olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki kadın şüpheliyi geçen çarşamba günü Başakşehir'de yakalayarak gözaltına aldı.
AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR
Şüphelilerden Ceylan Ç.'nin 115 suç kaydı, 24 aranması ile 42 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası, Esra U.'nun ise 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Ç. Ve Esra U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bakırköy kadın cezaevine gönderildi.
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