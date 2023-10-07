Kadınlar dikkat! Hastaneye gitme korkusu tanıyı geciktirir

07 Ekim 2023 Cumartesi, 16:57

Doç. Dr. Mustafa Karaca, kadınların çoğunluğunun meme kanserinin geç evresinde hastaneye geldiğini belirterek, bunun sebeplerinin en başında kadınların estetik kaygı nedeniyle tıbbi müdahale olmaması için kontrolleri aksatmaları olduğunu söyledi.