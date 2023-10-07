Kadınlar dikkat! Hastaneye gitme korkusu tanıyı geciktirir
Kadınlar dikkat! Hastaneye gitme korkusu tanıyı geciktirir
Doç. Dr. Mustafa Karaca, kadınların çoğunluğunun meme kanserinin geç evresinde hastaneye geldiğini belirterek, bunun sebeplerinin en başında kadınların estetik kaygı nedeniyle tıbbi müdahale olmaması için kontrolleri aksatmaları olduğunu söyledi.
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