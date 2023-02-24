Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü; o anlar kameraya yansıdı

24 Şubat 2023 Cuma, 07:00

Karlıova'da yoğun kar yağışının ardından çatılardaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için belediye tarafından ilçe genelinde çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince çarşı merkezinde çatılardaki buz ve kar kütleleri, kontrollü düşürülürken, cadde ve sokaklarda biriken karlar da toplanarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. İlçe genelinde çalışma başlattıklarını belirten itfaiye eri Ahmet Kanat, 'Karlıova'da havaların ısınmasıyla birlikte çatılarda biriken karlar düşmeye başlıyor. Bizler de tehlike oluşturan buz kütlelerini düşürmeye çalışıyoruz' dedi.

İlçedeki çalışmalar sürerken, Hastane Caddesi'nde kaldırımda yürüyen yayanın üzerine, henüz temizleme işlemi yapılmamış, 2 katlı evin çatısından kar kütlesi düştü.

Yaya yaralanmazken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başka birinin de kar kütlelerinden son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.