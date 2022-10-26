'Kuzular firarda'
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürüden kaçan bir kuzu ile koyun, komedi filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Bir muhabiri kovalayan iki yaramaz, sürücülere de zor anlar yaşattı. İki küçükbaş hayvanı, sonunda ekipler aldı.
Komedi filmlerini aratmayan olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Sürüden kaçan bir kuzu ile koyun, İzmit caddelerinde gezintiye çıktı. Her gördükleri vatandaşın peşine takılan iki yaramaz, buldukları yeşil alanlarda otlamayı da ihmal etmedi.
Caddede ilerleyen kuzu ile koyuna, sokakta gezen köpekler saldırdı. İki küçükbaş ürkünce kaçmaya başladı. Bu sırada bir motosiklet sürücüsü, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken motosiklet sürücüsü, "Az daha çarpıyordum, son anda kurtuldum" dedi.
Merdivenleri tırmanan kuzu ile koyun, Topçular Camisi'ne girmek istedi. Namaz kılan cemaat koyun ile kuzunun içeriye girmesine engel oldu.
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