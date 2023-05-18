Manavgat'ta ilk deniz kaplumbağası sahile çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilk deniz kaplumbağası yumurtlamak için sahile çıktı.
Nisan ve mart aylarında çiftleşmek üzere Manavgat açıklarına gelen deniz kaplumbağaları, mayıs ve haziran aylarında ise yumurtlamak için sahile çıkıyor.
Temmuzdan ekim ayının ortasına kadar geçen sürede de yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar denize ulaşıyor.
Manavgat'ta 2023 yılının ilk deniz kaplumbağası önceki gece saat 02.00 sıralarında Mendirek sahiline çıktı.
Deniz kaplumbağasını sahilde karşılayan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, Manavgat sahillerinin deniz kaplumbağaları için güvenli yumurtlama ve yuvalama alanları haline gelebilmesi için gerekli önlemlerini aldıklarını söyledi.
2023 yılında en az kayıpla yavru kaplumbağaları denize yollamak istediklerini belirten Akyol, vatandaşları da uyararak, ekim ayının sonuna kadar Manavgat sahillerinde motorlu araçlarla binek hayvanlarının girişinin, sahilde ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının yasak olduğunu hatırlattı.
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