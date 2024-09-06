Mevsim geçişlerinde psikolojiye dikkat!
Mevsim geçişlerinde psikolojiye dikkat!
Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, yaz mevsiminden kış mevsimine geçişlerde insanlarda psikolojik belirtiler görülebileceğini söyleyerek, “Gün ışığının azalması hormonlarda düşüşe sebep olarak depresyona sebep olabilir” dedi.
Video Haberler
- Mevsim geçişlerinde psikolojiye dikkat!
- Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?
- Yaşam hakkı savunucuları AYM önünde yaşam nöbetinde
- Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nun mutlu günü!
- Okullar açılıyor!
- Türkiye'de Alzheimer artışı! Niteliksiz eğitim hastalığı
- Cumhuriyet'in gururlu günü
- İlber Ortaylı 102. yılında Büyük Taaruz'u anlattı
- 4 çeşit yemek 70 TL
- 'Fındık öldü ruhuna Fatiha'
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidara yakın şirketten çarpıcı anket
- 'Polatlar' davasında ara karar açıklandı
- ‘IBAN atın, 50 bin lira yollayayım’
- Lamine Yamal: Köpeklere karşı oynamak en zoruydu
- Karısına çok düşkün 4 erkek burcu
- İlber Ortaylı'dan korkutan haber!
- Naci Görür'den o bölgeye kritik deprem uyarısı
- San Marino'dan tarihi galibiyet!
- Emri vereni sorgulayacak cesaretiniz var mı?
- Öğretmenlere 'Erdoğan' baskısı