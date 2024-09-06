Mevsim geçişlerinde psikolojiye dikkat!

Mevsim geçişlerinde psikolojiye dikkat!

Mevsim geçişlerinde psikolojiye dikkat!
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IHA
06 Eylül 2024 Cuma, 14:40




Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, yaz mevsiminden kış mevsimine geçişlerde insanlarda psikolojik belirtiler görülebileceğini söyleyerek, “Gün ışığının azalması hormonlarda düşüşe sebep olarak depresyona sebep olabilir” dedi.

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