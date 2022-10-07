Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
Elazığ’da Cuma Gürevin isimli vatandaş, 3 hafta önce köy yolunda kedilere yem olmak üzere olan yavru bir sincap bularak yanına alıp evinde beslemeye başladı.
Yaklaşık 3 hafta önce köy yolunda bulduğu yavru bir sincabı sahiplenen Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Ormanpınar köyü muhtarı Cuma Gürevin, sincaba Poyraz ismini vererek evinde bakmaya başladı.
Yavru sincaba kısa sürede alışan Gürevin, Poyraz isimli sincabı kendi elleriyle beslemeye başladı. Muhtar Gürevin’le yavru sincabın dostluğu, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Yavru sincapla güzel vakit geçiren Muhtar Cuma Gürevin, ''Sabah erken su deposunu kapatmaya giderken sincap yavrusunu gördüm. Kedilere yem olmasın diye eve getirdim ve şu anda bakımını yapıyorum. Enjektörle inek sütü ile besliyorum. Doğadaki yabani hayvanlara sahip çıkalım. Çok tatlı bir sincap yavrusu. Hemen alıştım ona” dedi.
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