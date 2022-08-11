Nureddin Nebati'den 'sokağa çıkabiliyorum' videosu
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, yabancı bir ülkenin bakanına "Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz yüzde 10’luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz" dediğini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldiği bir video paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yurttaşlar ve esnafla bir araya geldiği bir video paylaştı.
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