Nureddin Nebati'den 'sokağa çıkabiliyorum' videosu

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, yabancı bir ülkenin bakanına "Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz yüzde 10’luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz" dediğini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldiği bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:57

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yurttaşlar ve esnafla bir araya geldiği bir video paylaştı.

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Ümraniye Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı

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