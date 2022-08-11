Nureddin Nebati'den 'sokağa çıkabiliyorum' videosu

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:24

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yurttaşlar ve esnafla bir araya geldiği bir video paylaştı.

Nebati paylaşımında "İstanbul’daki çalışmalarımızı bitirdikten sonra her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir aradayız. Bizim şiarımız milletimizle bir olup ortak akılla siyaseti birlikte yapmaktır" ifadelerini kullandı.

'SOKAĞA ÇIKABİLİYORUM' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında “Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz; ‘sizin enflasyon çok yüksek’ dedi ben de doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz, bunu çözeceğiz, kararlıyız ama bakın ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz yüzde 10’luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz” demişti.