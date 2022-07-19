Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında Muğla'da anıldı
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, dün ölümünün ikinci yıldönümünde kadınlar tarafından anıldı. açıklamada, "Karar bir an önce bozulmalı katil Cemal Metin Avcı ve işbirlikçileri gereken cezayı almalıdır. Biz bu davaları takip etmeye devam edeceğiz. Bize rahat yoksa, size de yok" denildi.
Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Sınırsızlık Meydanında bir araya gelen Menteşe Kadın Platformu üyeleri, "Söyleyecek sözümüz değiştirecek gücümüz var” yazılı pankart açıp, “Erkek vuruyor, devlet koruyor", “Kadın cinayetleri politiktir”, "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı.
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