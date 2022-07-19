Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında Muğla'da anıldı

19 Temmuz 2022 Salı, 15:27

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Sınırsızlık Meydanında bir araya gelen Menteşe Kadın Platformu üyeleri, "Söyleyecek sözümüz değiştirecek gücümüz var” yazılı pankart açıp, “Erkek vuruyor, devlet koruyor", “Kadın cinayetleri politiktir”, "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı.

Kadınlar adına açıklama yapan Tuğçe Aslan, şunları söyledi:

"Katil Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin’in ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. İki yıl süren bu dava sürecinde katilin 3 kez ifade değiştirmesi, mahkemenin var olan delilleri yok sayarak katili aklamak için delil üretmeye çalışması erkek yargının yüzünü bir kez daha açığa çıkardı. 13 duruşma boyunca katilin işlediği cinayeti konuşmak yerine Pınar’ın hayatı didik didik edilerek, yaşam tarzı sorgulanarak haksız tahrik indirimine gerekçe hazırlandı.

"AYRIMCILIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yargının nasıl işlediğini iyi bilen failler artık işledikleri cinayetten en az cezayla nasıl sıyrılabileceklerini de biliyorlar. Nitekim katil Cemal Metin Avcı’nın duruşmada İstanbul sözleşmesini kaldıran Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek mahkemeyi etkileme çabası yargı-siyasi iktidar ve erkek işbirliğini de açığa çıkarıyor. Hukukun, faillerin kadın ya da erkek olmasına göre farklı uygulandığı bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız. Erkek failleri aklayan, kollayan yargı ne yazık ki, sistematik şiddet gören, tecavüze uğrayan, özsavunma hakkını kullanan kadınlara bu hakkı tanımıyor.

"KATİLE ÖDÜL GİBİ CEZA"

Kendisine tecavüz eden erkeği öldüren Nevin Yıldırım’a müebbet hapis cezası verirken; Pınar’ı canavarca hisle öldürdüğü adli tıp raporlarında da kanıtlanan Cemal Metin Avcı’ya 23 yıl ceza verebiliyor. Yani katil eziyetle öldürerek işlediği bir cinayetten 14,5 yıl yatarak kurtulacak. Katile ödül gibi ceza verilirken; delil karartmaktan ve suça iştirakten yargılanan aileye de beraat veriliyor.

"SİYASAL İKTİDAR VE İŞBİRLİKÇİLERİ DE SUÇA İŞTİRAK ETTİLER"

Bu kararlarla anlıyoruz ki, Pınar’ı tek bir kişi öldürmedi. Yargı, kadın düşmanı politikalarıyla siyasal iktidar ve işbirlikçileri de suça iştirak ettiler. Kadın katillerini koruyup, kollayan kadınların aleyhine işleyen bu kararların tamamı politiktir. Sizin akladığınız katiller, bizim mücadelemizde mahkum olacaktır. İstanbul sözleşmesinden çekilerek kadın cinayetlerini olağanlaştıran, teşvik eden siyasi iktidar ve eril yargı Pınar Gültekin ve öldürülen tüm kadın katillerinin suç ortağıdır. Kadınlara yapılan bu fütursuzca saldırı kadınların mücadelesinin kazanımlarına karşı erkek-egemen iktidarın ayak diremesidir.

"BİZE RAHAT YOKSA SİZE DE YOK"

Bilin ki, sizin onayladığınız hayatları yaşamayacağız. Biz kendi hayatlarımız üzerinde söz sahibi olmaktan da, özgürlüğümüzden de İstanbul Sözleşmesi’nden de vazgeçmeyeceğiz. Bu dava sadece Pınar’ın davası değil, hepimizin davası. Karar bir an önce bozulmalı katil Cemal Metin Avcı ve işbirlikçileri gereken cezayı almalıdır. Biz bu davaları takip etmeye devam edeceğiz. Bize rahat yoksa, size de yok."