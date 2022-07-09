Rize'de 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması

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Rize'de, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatin sonunda Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

DHA
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:41

İslampaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde kesim için dışarı çıkarılan kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı.

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