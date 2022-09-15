Salt’ın yeni sergisi ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı

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Salt’ın yeni sergisi ‘Sahnede 90’lar, sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi, 1990’lar Türkiye’sinin kültürel ortamını ve sanat üretimlerini bir araya getiriyor. Ayrıca sergi, çeşitli kaynaklardan arşivler, video klipler ve çarpıcı üretimler içeriyor.

İHA
15 Eylül 2022 Perşembe, 14:14

Sahnede 90’lar, dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış getirmeyi amaçlıyor. Bu dönemde parklarda, eğlence mekânlarında, tarihî alanlarda ve terk edilmiş yapılarda görünürlüğü artan performans sanatı örnekleriyle popüler kültür arasında beklenmedik bağlantılar kuruyor ve “sahne” kavramının ne kadar geniş bir yelpazede ele alınabileceğine işaret ediyor.

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