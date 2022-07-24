Şişli'de kuyumcuya girmeye çalışan hırsızlar kamerada
Şişli'de kuyumcunun kepengini uzaktan kumandasını kopyalayarak açan şüpheliler kilitli kapıyla karşılaştı. Çevredekilere aldırış etmeden dakikalarca kapıyı açmaya çalışan 3 şüpheli başarılı olamayınca hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 1'i gözaltına alındı.
Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Etfal Sokak'ta İ.A. 19 Temmuz Salı günü sahibi olduğu kuyumcuyu açmaya gitti. Kuyumcunun kepenginin açılması için zorlanmış olduğunu fark eden İ.A. polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 3 şüphelinin kepengi açmak için uğraştığını gördü.
Görüntülerde ellerindeki kopyalanmış uzaktan kumandayla kepengi rahatça açan hırsızların, kilitli kapıya takıldıkları görülüyor. 3 şüpheli çevredekilere aldırış etmeden dakikalarca kilitli kapıyı açmaya çalıştıkları ancak başaralı olamadıkları, daha sonra ise kepengi tekrar kapatarak uzaklaştıkları görülüyor.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığını tespit ettiği şüphelilerden Emrah G.(21)'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
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