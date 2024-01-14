Spider-Man ilk kez pastırma yedi, tadına bayıldı

Abone Ol google-news

Kayseri sokaklarını gezen hayali çizgi film kahramanı Spider-Man, dünyaca ünlü Kayseri'yi pastırmasını tattı.

IHA
14 Ocak 2024 Pazar, 12:37


Spider-Man kostümü giyerek şehir şehir gezen sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Ayaz Koç, örümcek adam kostümüyle Kayseri'yi gezdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kayserililerle selamlaşan ve yaşlıların elini öpen Spider-Man'ı gören vatandaşlar eğlenceli vakit geçirirken, örümcek adam ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Kayseri pastırmasını da tadan Spider-Man, dünyaca ünlü lezzete hayran kaldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler