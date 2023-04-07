Sticker tasarladı, iktidar gözaltına aldı

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Enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün düşen yurttaşlar sticker kampanyası başlattı.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2023 Cuma, 15:12


cumhuriyet tv Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli sticker gözaltı

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