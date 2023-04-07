Sticker tasarladı, iktidar gözaltına aldı
Enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün düşen yurttaşlar sticker kampanyası başlattı.
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