Sulama havuzuna düşen çakal kurtarıldı

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Adana'nın Yumurtalık ilçesi Zeynepli Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde sulama amaçlı açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki havuza çakal düştü. Havuzun zeminine serilen naylon malzeme nedeniyle ayakları kayan çakal, mahsur kaldı. Ulumaların duydukları çakalı fark eden mahalleli, DKMP'ye ihbarda bulundu. DKMP Genel Müdürlüğü Adana 7'nci Bölge Müdürlüğü ekibi, kısa sürede olay yerine geldi. Çakal için ayaklarının kaymaması için havuza kumaş örtü sarkıtılarak yol oluşturuldu. Örtüyü havuza salan ekip, çakalın tedirgin olmaması için alandan uzaklaştı. Bir süre sonra çakal, sulama havuzundan çıkarak özgürlüğüne kavuştu. Ayrıca, tarla sahibine ulaşan ekip, havuzun etrafına tel örgü çekilmesini sağladı.



ANADOLU'NUN ÖNEMLİ YIRTICILARINDAN



Türkiye'nin yaban hayatında kurtlar kadar çakallar da yırtıcı olarak önemli bir yer tutuyor. Türkiye'deki türü Altın Çakal (Canis Aureus) adıyla anılıyor. Kurtlar gibi çakalların da mevsimlere bağlı olarak postlarında değişimler oluyor. Çakalların, yazın altın sarısı olan postlarının rengi kış ayları yaklaştıkça koyulaşıyor. Sert kış şartlarından korunmak için kürkleri kalınlaşmaya başlıyor. Bu türün varlığının korunmasının yaban hayatındaki döngünün sağlıklı kalması için kaçınılmaz olduğu belirtilirken; çakallar, Anadolu'da önemli leşçil ve avcılar olarak varlıklarını sürdürüyor.