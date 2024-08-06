Sülük tedavisi yaptıranlar dikkat! Yanlış tedavi hayatını kararttı
Sülük tedavisi yaptıranlar dikkat! Yanlış tedavi hayatını kararttı
Kayseri'de kuaförlük yapan Mehmet Uğuş, bacağındaki varisten kurtulmak için yaptırdığı sülükler yüzünden 2 aydır işe gidemiyor. Yürümekte zorlanan Uğuş'un bacağındaki yaralar günden güne açılıyor.
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