Sülük tedavisi yaptıranlar dikkat! Yanlış tedavi hayatını kararttı

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Sülük tedavisi yaptıranlar dikkat! Yanlış tedavi hayatını kararttı

IHA
06 Ağustos 2024 Salı, 11:06




Kayseri'de kuaförlük yapan Mehmet Uğuş, bacağındaki varisten kurtulmak için yaptırdığı sülükler yüzünden 2 aydır işe gidemiyor. Yürümekte zorlanan Uğuş'un bacağındaki yaralar günden güne açılıyor.

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