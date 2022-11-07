Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
Antalya'da düne kadar hava sıcaklığı 24 derece hissedilirken, bugün ise yaklaşık 8 derece düşüş yaşandı. Sahil bölgesinde yağmur görülmeye başlandı. Zirvelerde ise mevsimin ilk kar yağışları görüldü. Kemer ilçesinde bulunan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde hava sıcaklığı 3 derece hissedilirken, mevsimin ilk kar yağışı gözlendi. Antalya sahil bölgelerinde kar yağışı nadiren görülürken, kent yaşayanları ve tatilciler ise kar görebilmek için yaylalara, Saklıkent veya Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkarak kar görebiliyor.
Tahtalı Dağı'na hizmet veren teleferik tesisinin Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Kemer ilçemizin en büyük özelliği her mevsimin bir arada yaşanabilmesi. 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı yaşanırken yarın ya da ertesi gün güneş açtığında Kemer sahilinde denize gireceklerdir. Mevsimin ilk karının düşmesi sevindirici elbette sonuçta Antalyalılar kar özlemlerini zirvelere çıkarak gideriyor dedi.
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