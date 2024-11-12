TBMM'de 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi tartışılacak: Amaç muhalif sesleri bastırmak
Kamuoyu ve muhalefetin tepkisini çeken Etki Ajanlığı düzenlemesini de içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeye başlanacak. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamada geniş kapsamlı hazırlanan yasa maddelerinin iktidarın, herhangi bir kanıt veya tanık beyanına gerek olmaksızın muhalifleri cezalandırmak için kullanabileceğini belirtti.
Bunun bir torba kanun olduğunu belirten Günaydın, 16. maddesinin etki ajanlığı olduğunu ve yüksek olasılıkla perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gireceğini belirtti.
Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
'MUHALİFLERİ CEZALANDIRABİLECEKLERİ BİR DÜZENLEMEYİ GETİRİYORLAR'
Düzenlemenin, Türkiye'de yabancı devletlerin ve organizasyonların çıkarları ile yine onlardan talimat alarak çalışan bir grup etki ajanı olduğunu iddia ettiğini söyleyen Gökhan Günaydın, "Öyle bir madde düzenlenmiş ki, tıpkı Cumhurbaşkanına hakaret yasasında olduğu gibi, tüm muhalifleri herhangi bir kanıta ve tanık beyanına dayanmadan, neden sonuç ilişkisine bağlı olmadan cezalandırabilecekleri bir düzenlemeyi getiriyorlar" dedi.
TAKDİR DEĞİL KEYFİYET
Gökhan Günaydın, fail ile fiil arasındaki bağın tamamen kopartılmış, bir nedensellik ve kanıt aranmadığını; yabancı devlet konusunda herhangi bir kanıtlama ihtiyacı gösterilmeyen bir düzenleme ile karşı karşıya kalındığını ve bunun takdir yetkisi değil keyfiyet olduğunu dile getirdi. Toplumda, sivil toplum kuruluşlarında, gazetecilerde ve sermaye kesiminde de derin bir kaygı doğduğunu, eğer bu yasa Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girerse, skandal tutuklamaların da peş peşe geleceğini vurguladı.
AKP AYNI YASAYA GÜRCİSTAN'DA KARŞI ÇIKTI
NATO Parlementer Meclisi'ne katılan 8 üyesi AKP, 4 üyesi CHP, 2 üyesi MHP, 2 üyesi DEM, 1 üyesi İYİP, 1 üyesi Saadet/Gelecek grubundan oluşmak üzere 18 mv'den oluşan heyetin tamamı Gürcistan Etki Ajanlığı düzenlemesini demokrasi tehdidi" olarak niteleyen deklarasyona olumlu oy kullanmıştı. AKP'nin, Gürcistan'da karşı çıktığı uygulamayı neden Türkiye'de istediği sorusunu cevaplayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Burada yayımlanan deklerasyona herkes olumlu oy verdi. CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi de. Deklerasyonun 12. maddesi ne diyor? Gürcistan parlamentosundan geçen etki ajanlığı düzenlemesinin NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin gürcistan'la geliştirdiği tarihi ilişkilere ters düştüğünü ve Gürcistan demokrasisinin geleceği açısından sürecin kaygıyla izlendiğini ve Gürcistan yetkililerinden etki aşamaları düzenlemesini geri çekmelerine yönelik bir talebi NATO Deklarasyonu imzasıyla beraber ortaya koydu. Yani Gürcistan demokrasisi için bir tehdittir diyor. Ben şimdi merak ediyorum. 8 tane AKP iki tane MHP toplam 10 milletvekili sofia'da bu düzenlemeye Gürcistan düzenlemesine demokrasi tehdit eder nitelemesini getirdiler. Acaba aynı düzenleme Türkiye'ye geldiğinde bu Milletvekilleri ne yapacaklar?" dedi.
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