TBMM’nin yeni başkanı Numan Kurtulmuş oldu!

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TBMM’nin yeni başkanı AKP’li Numan Kurtulmuş oldu!

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2023 Perşembe, 11:20
TBMM

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