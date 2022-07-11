Timur Soykan yazdı: Orhan Adıbelli cinayetine ilişkin yeni iddialar
Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, bugünkü köşe yazısında, uyuşturucu kaçakçısı Orhan Adıbelli cinayetine ilişkin yeni iddiaları kaleme aldı.
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialar gündemdeki yerini koruyor.
Video Haberler
- 'İki ismi yakından tanıyan kişilerle konuştum'
- Tekme tokat birbirine girdiler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- Erbakan’ın saklanan konuşması
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı