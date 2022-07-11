Timur Soykan yazdı: Orhan Adıbelli cinayetine ilişkin yeni iddialar

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Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, bugünkü köşe yazısında, uyuşturucu kaçakçısı Orhan Adıbelli cinayetine ilişkin yeni iddiaları kaleme aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:46

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialar gündemdeki yerini koruyor.

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SEDAT peker Timur Soykan Orhan Adıbelli

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