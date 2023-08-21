Ümit Özdağ'dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için flaş çağrı...

21 Ağustos 2023 Pazartesi, 15:39

Türkiye Cumhuriyeti, 100. kuruluş yıl dönümünü 29 Ekim 2023 tarihinde kutlamaya hazırlanırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Ağustos’ta Kastamonu İnebolu’dan Ankara’ya bir yürüyüş başlatacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Ümit Özdağ, “28 Ağustos’ta başlayacağız yürüyüşümüze. Çünkü 28 Ağustos 1920’de İnebolu’ya ilk silahlar gemilerle gelmiş ve indirilip kağnılara yüklenerek Ankara’ya doğru yola çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

