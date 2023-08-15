Üroloji hastalarının tedavisini kolaylaştıran yöntem açıklandı! Mesane pili...

15 Ağustos 2023 Salı, 11:41

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Önem, "Mesane Pili mesaneye giden sinirleri uyarmak için yaptığımız bir tedavi yöntemidir. İdrar yapmayan hastalarda ya da idrar kaçırması olan hastalarda gayet iyi oranda yanıt alıyoruz” dedi.



Bazı hastalar yaşadıkları kazalar veya geçirdikleri enfeksiyonlar sonucunda idrar, dışkı tutamama rahatsızlığı, idrar yapamama veya şiddetli mesane ağrısı çekiyor.

Bu durum kişilerin sosyalleşmesini engelliyor, yaşam kalitelerini düşürüyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde ise bu tür hastalara ilk olarak ilaç, ikinci aşamada botoks tedavisi yapılıyor.

Bu tedaviler olumlu yanıt vermeyen hastalara Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından karşılanan ‘sakral nöromodulasyon (mesane pili)’ uygulanıyor.