Üroloji hastalarının tedavisini kolaylaştıran yöntem açıklandı! Mesane pili...

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İdrar kaçırma, yapamama ya da mesane ağrısı çeken hastaların sinirlerini kontrol eden bir tedavi yöntemi olan ‘mesane pili' ile hastaların hayatı daha konforlu hale geliyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2023 Salı, 11:41

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Önem, "Mesane Pili mesaneye giden sinirleri uyarmak için yaptığımız bir tedavi yöntemidir. İdrar yapmayan hastalarda ya da idrar kaçırması olan hastalarda gayet iyi oranda yanıt alıyoruz” dedi.

Bazı hastalar yaşadıkları kazalar veya geçirdikleri enfeksiyonlar sonucunda idrar, dışkı tutamama rahatsızlığı, idrar yapamama veya şiddetli mesane ağrısı çekiyor.

Bu durum kişilerin sosyalleşmesini engelliyor, yaşam kalitelerini düşürüyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde ise bu tür hastalara ilk olarak ilaç, ikinci aşamada botoks tedavisi yapılıyor.

Bu tedaviler olumlu yanıt vermeyen hastalara Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından karşılanan ‘sakral nöromodulasyon (mesane pili)’ uygulanıyor.

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