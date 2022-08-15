Yalova'da sağanak su baskınlarına yol açtı: Metrekareye '48 kilo' yağmur düştü
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Yalova'da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, kara yolunda oluşan su birikintileri uzun araç kuyruğuna yol açtı. Kentte metrekareye 48 kilogram yağmur düştü.
Yalova'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu. Yağış nedeniyle yurttaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
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