Yalova'da sağanak su baskınlarına yol açtı: Metrekareye '48 kilo' yağmur düştü

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:29

Yalova'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu. Yağış nedeniyle yurttaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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