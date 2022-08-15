Yalova'da sağanak su baskınlarına yol açtı: Metrekareye '48 kilo' yağmur düştü

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:22

Yalova'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu. Yağış nedeniyle yurttaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ

Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Orman İşletme ve Çavuşlu kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok ev ve işyerini de su bastı. Yurttaşlar yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Yalova Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri metrekareye 48 kilo yağmurun düştüğü kentte, yağışın gün boyu devam edeceğini açıkladı.