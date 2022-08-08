Yanlışlıkla gaza basan sürücü 2’inci kattan düştü

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İstanbul Ataşehir'de egzoz kontrolü sırasında yanlışlıkla gaza basan sürücü, 2'ci kattan düştü.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:44

Ataşehir Örnek Mahallesi’nde 3 katlı oto tamir yerinde aracını getiren vatandaş egzoz kontrolü yapmak için yanlışlıkla gaza bastı.

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