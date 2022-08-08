Yanlışlıkla gaza basan sürücü 2’inci kattan düştü

İstanbul Ataşehir'de egzoz kontrolü sırasında yanlışlıkla gaza basan sürücü, 2'ci kattan düştü.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:43
Yanlışlıkla gaza basan sürücü 2’inci kattan düştü
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Ataşehir Örnek Mahallesi’nde 3 katlı oto tamir yerinde aracını getiren vatandaş egzoz kontrolü yapmak için yanlışlıkla gaza bastı.

2’inci kattan düşen araç park halindeki başka bir otomobilin üstüne düştü.

Düşen aracın içinde ağır yaralı olan vatandaşa sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.


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