Yarım asırlık ağacı enjekte ettikleri sıvıyla kuruttular: 3 kişi serbest, sebep sır!
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağaç kurumaya başladı. Yapılan incelemede ağacın gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edildiği belirlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden belediye çalışanı Yusuf Soyak, ifadesinde talimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek’ten aldıklarını öne sürdü. Gökçek ise bu iddiayı reddetti.
Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu. Kuruyan ağaç bakıma alınırken olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.
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