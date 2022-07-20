Yarım asırlık ağacı enjekte ettikleri sıvıyla kuruttular: 3 kişi serbest, sebep sır!
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağaç kurumaya başladı. Yapılan incelemede ağacın gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edildiği belirlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden belediye çalışanı Yusuf Soyak, ifadesinde talimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek’ten aldıklarını öne sürdü. Gökçek ise bu iddiayı reddetti.
Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu. Kuruyan ağaç bakıma alınırken olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.
29 Haziran günü saat 03.00 sıralarına ağaca zehir enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin kullandığı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile daire Başkanı Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ağaca zehir enjekte ederken güvenlik kamerasına yansıyan Yusuf Soyak savcılık ifadesinde Çakır ile daire başkanı Gökçek’in yanına gittiklerini, aldıkları emirle ağacı matkapla delerek zehir enjekte ettiklerini ileri sürdü. Şüpheli Çakır ise Soyak’ın iddialarını reddetti. Çakır, Soyak ile ağacın yanına gittiklerini, ağaca zehir enjekte ettiğini ancak neden yaptığını bilmediğini, kendisinin herhangi bir şeye karışmadığını söyledi. Çakır, ağaca zehir enjekte edilmesi konusunda kimseden de talimat almadığını kaydetti.
Daire başkanı Gökçek de hakkındaki iddiaları reddetti. Gökçek, kimseye ağaca zehir enjekte edilmesi emrini vermediğini, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etti.
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