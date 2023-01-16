'Yeşil altın' defne tohumu yağı, geçim kaynağı oldu

16 Ocak 2023 Pazartesi, 07:00

İlçede orman köylülerini defne yağı telaşı sardı. Neredeyse her kırsal mahallede ormanlık alanlarda yetişen defne ağaçlarının tohumları köylü kadınlarca toplanıyor. Yaklaşık 10 kilo defne tohumundan, 1 litre yağ elde ediliyor. Defneyi geçim kaynağı haline getiren köylüler, sabununu da üretiyor. Tohumlardan elde edilen defne yağı, litresi 250 liradan satılıyor.

"ERKEN SAATLERDE TOPLUYORLAR"

Defne tohumunun yağa dönüşümündeki zorlu yolcuğunu anlatan Feride Oğuz, 'Defne yağını çıkartmak için sabahın erken saatlerinde kalkıp dağlardan toplamaya gidiyoruz. Ardından bu tohumları kazanlara koyup kaynatıyoruz ve sonrasında eziyoruz. Yeniden kaynatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Kazanların yüzüne çıkan yağları alıyoruz ve onları yine sürüyoruz ve satışa hazır hale getiriyoruz'dedi.