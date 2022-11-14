Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.
Yüksekova'da sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Günlerdir etkili olan soğuk hava ve aralıklı yağışların ardından ilçedeki Cilo ve Reşko dağları beyaza bürünürken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi ise tamamen sis altında kaldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.
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