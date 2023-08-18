Yurttaşa sorduk: İstanbul depremine hazır mıyız? "Düşünmek bile istemiyorum! Hepimiz ölürüz..."
Yurttaşa sorduk: İstanbul depremine hazır mıyız? "Düşünmek bile istemiyorum! Hepimiz ölürüz..."
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