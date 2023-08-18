Yurttaşa sorduk: İstanbul depremine hazır mıyız? "Düşünmek bile istemiyorum! Hepimiz ölürüz..."

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Yurttaşa sorduk: İstanbul depremine hazır mıyız? "Düşünmek bile istemiyorum! Hepimiz ölürüz..."

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2023 Cuma, 18:10
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