Villasında ölü bulunmuştu: İş insanı Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:58

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:58

Ünlü iş insanı Beyhan Benardete'nin ölmeden önce üvey kızlarına yazdığı mektup ortaya çıktı.

Sosyetede konuşulan mektupta Benardete'nin üvey kızlarından af dileyip helallik istediği öğrenildi.

26 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Beyhan Benardete'nin ofisinde bir mektup bulundu. Vasiyet niteliğindeki mektup herkesi şaşırttı.

ÜVEY KIZLARINDAN HELALLİK İSTEMİŞ

Sosyetenin tanınmış isimlerinden 61 yaşındaki Benardete'nin ölümünden önce, üvey kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye yazdığı bir mektup ortaya çıktı.

Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş.

"ÖLECEĞİNİ HİSSETMİŞ"

Mektubun, Benardete'nin ani ölümünden önce yazıldığı ve kendisinin zamanında gönderme fırsatı bulamadığı tahmin ediliyor. Benardete'nin öleceğini hissetmiş gibi bu mesajı kaleme aldığı konuşuluyor.

Özellikle Rezzan Benardete'nin, mektubu okuduktan sonra büyük bir etki altında olduğu belirtiliyor.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısına göre, ani ölümüyle sosyeteyi yasa boğan Beyhan Benardete, ölmeden önce, eşi Adil Benardete'nin ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup yazmış.

Cankurt, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş. Sanki öleceğini biliyormuş gibi Aylin Hanım'a ve Rezzan Hanım'a böyle bir mektup yazmış ama maalesef mektubu göndermeye ömrü vefa etmemiş. Beyhan Hanım'ın ofisindeki çekmecesinde bulunan mektubu kızlar okumuş ve çok etkilenmiş.

Özellikle Rezzan Benardete, günlerdir mektubun etkisindeymiş. Bu arada hiç duymamıştım ama demek ki, Beyhan Benardete ile üvey kızları arasında bir sorun yaşanmış ve Beyhan Hanım, onlarla arasını düzeltmek istemiş."