Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:34

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu. Peki, Beyhan Benardete kimdir, kaç yaşında, nereli? İş insanı Beyhan Benardete neden öldü?

BEYHAN BENARDETE KİMDİR?

Beyhan Benardete, psikolojik danışmanlık, emlak danışmanlığı yapıyordu. Tutkunu olduğu golf ile 1996 yılında Mustafa Koç sayesinde tanıştı. Girişimciliği ile bilinen Beyhan Benardete, Türkiye'yi Avrupa'da golf turnuvalarında temsil eden ilk kadın unvanına sahipti.1992 yılında Monik Benardete'den ayrılan Beyhan Benardete iş insanı Adil Benardete ile evlendi. İki çocuğu oldu. İş insanı Adil Benardete'nin eşi Beyhan Benardete Türkiye'de golf denilince akla gelen ilk isimlerden biriydi. Kendisiyle yapılan her ropörtajda kendisini golfle rahmetli Mustafa Koç'un 1996 yılında tanıştırdığını anlatırdı. Oğlu Adilcan da kendisi gibi golf tutkunuydu.

BEYHAN BENARDETE NEDEN ÖLDÜ?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Benardete'den haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirdi. Görevliler Benardete'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Beyhan Benardete'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.